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Белград, 28 июня. Белград рассчитывает, что визит российского министра обороны Сергея Шойгу состоится в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил помощник главы Минобороны Сербии Ненад Милорадович.

При этом представитель оборонного ведомства конкретных дат не назвал.

«В ближайшее время ожидаем и визит министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, в совместных планах Москвы и Белграда на текущий год значится исполнение контракта на поставку шести российских истребителей МиГ-29, а также тяжелой бронетанковой техники. Об этом ранее заявляли в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.