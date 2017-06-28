Россия обсудит с Турцией «чувствительные» экономические темы в Измире

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Москва, 28 июня. «Чувствительные» вопросы в сфере экономики обсудят представители российского Минэкономразвития с турецкими партнерами в Измире.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы МЭР Алексея Груздева, диалог состоится 18–22 августа 2017 года на 86-й Измирской международной ярмарке в Турецкой Республике.

«Могут быть новые темы для сотрудничества. И как раз, конечно, мы с нашими партнерами из министерства экономики Турции все оставшиеся чувствительные вопросы будем решать вместе», — цитирует издание чиновника.

Добавим, что в этом году Российская Федерация впервые была приглашена на международную ярмарку в качестве официального партнера.