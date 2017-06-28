В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Этуша

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Москва, 28 июня. Состояние советского и российского актера театра и кино Владимира Этуша, который накануне был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, улучшилось. Об этом сообщили сегодня в больнице.

По имеющимся данным, состояние 95-летнего артиста улучшилось, его перевели в отделение нейрохирургии.

Как ранее сообщал ФАН, в минувший понедельник актер отправился в больницу, но поскользнулся на лестнице. В результате Этуш получил ушиб спины.

Народный артист играл в многочисленных советских картинах, в том числе известен по ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Двенадцать стульев», «Кавказская пленница».