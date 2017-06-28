Петербуржец обнаружил в своей квартире труп Игоря в сланцах

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Санкт-Петербург, 28 июня. Петербуржец обнаружил в своей квартире труп малознакомого мужчины в сланцах.

Как стало известно ФАН, накануне в полицию обратился Борис К., проживающий в квартире в одном из домов по улице Турку. Он сообщил, что обнаружил в своей квартире труп мужчины. Все, что о нем знал Борис, — это то, что его зовут Игорь.

Ушедшему из жизни на вид около 45-50 лет, худощавого телосложения, рост около 175–178 см, волосы короткие, черные. На трупе были надеты черные брюки, светлая футболка, джинсовая куртка и сланцы. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Труп отправлен в морг.