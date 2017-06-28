Порошенко обвинил «дух СССР» в коррупции на Украине
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Киев, 28 июня. Президент Украины Петр Порошенко полагает, что причиной коррупции в стране является советский менталитет.
«Потому что она идет из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко коренилась в системе общества и в духе каждого», — так он ответил на вопрос журналиста из Figaro о том, почему процесс искоренения коррупции на Украине такой сложный и долгий.
Добавим, ранее американское агентство по международному развитию выделило 18 млн долларов на поддержку украинских антикоррупционных организаций. Эти средства выделены на разработку нормативно-правовой базы в сфере борьбы с коррупцией.