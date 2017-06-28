Труп мужчины в камуфляже выловили из Ладожского озера

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Санкт-Петербург, 28 июня. Жители Ленинградской области сообщили в полицию об обнаружении тела мужчины на берегу Ладожского озера. Утопленник был обнаружен во вторник неподалеку от деревни Коровкино.

Труп мужчины, одетый в камуфляж коричневого цвета, пребывал в сильно распухшем состоянии. На теле обнаружены множественные признаки гнилостных изменений. Как стало известно Федеральному агентству новостей, личность погибшего на данный момент не известна, обнаружившие его жители Ленобласти не смогли его опознать.

По факту обнаружения тела в воде проводится проверка.