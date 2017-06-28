Рейсовый автобус перевернулся под Красноярском, есть пострадавшие
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Красноярск, 28 июня. ДТП с рейсовым автобусом произошло под Красноярском: автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщается о трех пострадавших.
Уточняется, что автобус ехал из Шарыпово в Красноярск; авария произошла на 1-м километре автодороги Ачинск — Назарово.
По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением; автобус съехал в кювет и опрокинулся. На момент аварии в автобусе находилось 14 человек. Известно о трех пострадавших, всем оказана медицинская помощь, госпитализации не потребовалось, сообщили в краевом главке МВД.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.