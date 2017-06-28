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Рейсовый автобус перевернулся под Красноярском, есть пострадавшие
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    Рейсовый автобус перевернулся под Красноярском, есть пострадавшие

    9:47  28 Июня 2017
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    Рейсовый автобус перевернулся под Красноярском, есть пострадавшие

    Красноярск, 28 июня. ДТП с рейсовым автобусом произошло под Красноярском: автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщается о трех пострадавших. 

    Уточняется, что автобус ехал из Шарыпово в Красноярск; авария произошла на 1-м километре автодороги Ачинск — Назарово. 

    По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением; автобус съехал в кювет и опрокинулся. На момент аварии в автобусе находилось 14 человек. Известно о трех пострадавших, всем оказана медицинская помощь, госпитализации не потребовалось, сообщили в краевом главке МВД. 

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. 

    Автор: Владимир Багров
    #дтп #красноярск
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