«Газпром» уходит с турецкого рынка — СМИ

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Москва, 28 июня. В настоящее время, по словам заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, турецкий рынок энергоносителей непредсказуем и теряет привлекательность из-за снижения курса лиры и зарегулированных тарифов. По некоторым данным, российский газовый гигант может в ближайшее время продать все свои доли в турецких активах.

По сведениям источников «Коммерсанта», в настоящее время «Газпромбанк» завершает продажу активов в компании Promak, владеющей контрольным пакетом в двух компаниях-импортерах российского газа в Турцию. «Газпромбанк» владеет 40% активов Promak.