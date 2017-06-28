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«Газпром» уходит с турецкого рынка — СМИ
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    «Газпром» уходит с турецкого рынка — СМИ

    9:44  28 Июня 2017
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    «Газпром» уходит с турецкого рынка — СМИ

    Москва, 28 июня. В настоящее время, по словам заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, турецкий рынок энергоносителей непредсказуем и теряет привлекательность из-за снижения курса лиры и зарегулированных тарифов. По некоторым данным, российский газовый гигант может в ближайшее время продать все свои доли в турецких активах.

    По сведениям источников «Коммерсанта», в настоящее время «Газпромбанк» завершает продажу активов в компании Promak, владеющей контрольным пакетом в двух компаниях-импортерах российского газа в Турцию. «Газпромбанк» владеет 40% активов Promak.

    Автор: Валентин Меликов
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