КНР спустила на воду новый эсминец собственного производства

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Шанхай, 28 июня. В Поднебесной состоялась торжественная церемония спуска на воду эсминца нового типа, который был произведен на территории КНР.

Как информирует «Газета.ru», морское судно оснащено противовоздушным, противоракетным, противокорабельным и противолодочным комплексами новейшего поколения.

Эсминец «Тип 005», водоизмещение которого составляет 10 тысяч тонн, спустили на воду на судоверфи компании Jiangnan Shipyard в Шанхае.