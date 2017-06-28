Житель Белгорода снял на камеру инопланетный корабль и пришельца

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Белгород, 28 июня. Инопланетный корабль и гуманоида, разгуливающего по лесу, снял на камеру житель Белгорода.

Как сообщают местные СМИ, горожанин отдыхал в лесу с друзьями, когда его внимание привлек шум, похожий на гул летательного аппарата. Чтобы утолить свое любопытство, он отправился в чащу.

Добежав до места источник шума, белгородец увидел нечто неземное, а именно корабль инопланетян, который проводил зондирование поверхности земли неким лучом. Позже, просматривая видео, мужчина увидел на записи сплошные помехи.

