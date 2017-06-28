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Больше половины россиян не видят реальной военной угрозы стране
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    Больше половины россиян не видят реальной военной угрозы стране

    9:18  28 Июня 2017
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    Больше половины россиян не видят реальной военной угрозы стране

    Москва, 28 июня. Как показало исследование, проведенное ВЦИОМ, россияне не видят реальной военной угрозы со стороны других стран. Такой позиции придерживаются 53% опрошенных.

    Почти 40% считают, что нападение вполне возможно. При этом свыше 60% из них в числе возможных агрессоров называли США. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, что россияне теряют надежду на улучшение российско-американских отношений, видя предпринимаемые сегодня Вашингтоном шаги. Это, по его мнению, и стало причиной столь высокого показателя.

    Больше половины россиян не видят реальной военной угрозы стране

    Каждый третий говорил, что угроза нападения может исходить от Украины. А вот Казахстан, Китай и Белоруссия окажут поддержку России, считают граждане РФ, принявшие участие в опросе, о его результатах пишет сегодня РИА Новости.

    Добавим, что в ходе исследования было опрошено 1200 респондентов. 

    Автор: Кира Мирова
    #федоров
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