Больше половины россиян не видят реальной военной угрозы стране

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Москва, 28 июня. Как показало исследование, проведенное ВЦИОМ, россияне не видят реальной военной угрозы со стороны других стран. Такой позиции придерживаются 53% опрошенных.

Почти 40% считают, что нападение вполне возможно. При этом свыше 60% из них в числе возможных агрессоров называли США. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, что россияне теряют надежду на улучшение российско-американских отношений, видя предпринимаемые сегодня Вашингтоном шаги. Это, по его мнению, и стало причиной столь высокого показателя.

Каждый третий говорил, что угроза нападения может исходить от Украины. А вот Казахстан, Китай и Белоруссия окажут поддержку России, считают граждане РФ, принявшие участие в опросе, о его результатах пишет сегодня РИА Новости.

Добавим, что в ходе исследования было опрошено 1200 респондентов.