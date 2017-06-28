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Гражданин Узбекистана развратил несовершеннолетнюю петербурженку
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    Гражданин Узбекистана развратил несовершеннолетнюю петербурженку

    9:02  28 Июня 2017
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    Гражданин Узбекистана развратил несовершеннолетнюю петербурженку

    Санкт-Петербург, 28 июня. В полицию Петербурга во вторник обратилась мать несовершеннолетней девушки из Красного Села.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, женщина заявила, что ее дочь подвергалась развратным действиям со стороны гражданина Узбекистана, на тридцать лет ее старше.

    Петербургская полиция проводит проверку по данному заявлению, устанавливаются обстоятельства совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней.

    Автор: Валентин Меликов
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