Ученые опубликовали самый четкий снимок отличной от Солнца звезды

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Вашингтон, 28 июня. Качественный сверхчеткий снимок звезды под названием Бетельгейзе опубликовали астрономы.

Фотография красного гиганта, расположенного в созвездии Ориона, была сделана в Чили, при помощи нового радиотелескопа ALMA. По расчетам ученых, объем Бетельгейзе превышает объем нашего солнца в миллиард раз.

Size comparison: Betelgeuse and the Sun https://t.co/ZtlzJyRzvB — DIAS Dublin (@DIAS_Dublin) June 26, 2017

Чтобы было понятно, астрономы сравнили размер запечатленной на снимке звезды с Солнечной системой – если поместить Бетельгейзе в ее центр, то она бы заняла пространство примерно до Юпитера.