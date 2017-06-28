В Японии инвалида заставили ползти в самолет по трапу

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Токио, 28 июня. Крайне неприятный случай стал поводом для шквала критики в адрес японской авиакомпании эконом-класса Vanilla Air: сотрудники авиакомпании заставили мужчину с ограниченными возможностями ползком забираться в самолет по трапу, объявив по каким-то причинам, что «тот, кто займет место в самолете, должен войти в него самостоятельно».

Мужчина в инвалидной коляске собирался лететь внутренним рейсом в японский город Амами, однако на стойке регистрации ему заявили, что политика авиакомпании не предусматривает условий для обслуживания инвалидов.

С помощью друга мужчину удалось преодолеть путь до самолета в первый раз, однако во время обратного перелета сотрудники авиакомпании отказали инвалиду в помощи, заявив, что он должен сам подняться на борт самолета. Мужчине пришлось ползти вверх по 17 ступенькам трапа.

Лишь позже, когда эта история попала в СМИ, сотрудники Vanilla Air принесли мужчине свои извинения.