Рыба, туризм, медицина и торговля: что заинтересовало японских бизнесменов на Курилах

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Бизнес-миссия из Японии впервые прибыла на Курильские острова. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

«Делегация из 69 человек накануне прибыла в Южно-Курильский район на пассажирском судне «Этопирика». В ее составе представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур: сотрудники аппарата японского правительства и губернаторства Хоккайдо, министерств иностранных дел, экономики, торговли и промышленности, труда и благосостояния, здравоохранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также ряда учреждений, ассоциаций и общественных организаций», — говорится сообщении.

Возглавляет группу Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

Высокопоставленные гости за пять дней своего пребывания собираются посетить острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

В рамках ранее достигнутой договоренности между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ о возможности для совместной экономической деятельности двух стран, группа экспертов из страны Восходящего солнца приезжала на Сахалин. Там предварительно обсуждались проекты, которые могли бы быть совместно реализованы на Курильских островах. Все они относятся к сферам сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.

Напомним, что в декабре 2016 года во время визита президента России Владимира Путина в Японию лидеры двух стран согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Теперь же бизнес-миссия хочет на месте уточнить разработанный план действий, детально ознакомившись с основными курильскими объектами.

«Это большой шаг в развитии двусторонних взаимоотношений, уточнении важных параметров для дальнейшей совместной деятельности на Южных Курилах. Конечно, впереди много работы, прежде, чем проекты перейдут в практическую плоскость. Со своей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы на островах бизнесменам из России и Японии было комфортно работать. Правительство области готово сформировать необходимые меры поддержки предпринимателей, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования и решая для них вопросы технического присоединения к инженерной инфраструктуре. Уверен, данный формат сотрудничества будет успешным и принесет пользу обеим сторонам», — отметил, встречая иностранных гостей, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава сообщил, что наибольший интерес для миссии представляют объекты рыбного хозяйства, туристического и медицинского назначения, розничной торговли и сферы услуг, а также морские и воздушные гавани островов.

«Для нас является важным найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах. Основная задача – провести так называемый содержательный осмотр объектов. Он позволит выделить наиболее перспективные направления для взаимодействия, и в результате точнее определиться с конкретными проектами», — сказал он в ответном слове.

Однако так позитивно начинающемуся сотрудничеству между двумя странами мешает отсутствие прямого транспортного сообщения между Курилами и Японией. Например, только в июне из-за неблагоприятных погодных условий не состоялся первый чартерный рейс. Сейчас согласовываются новые сроки поездки.

«Можно предусмотреть и другой вариант – организовать прямое паромное сообщение между Немуро и Южными Курильскими островами, по типу того, что уже действует на линии Корсаков-Вакканай. Оно не будет столь сильно зависеть от капризов погоды. Полагаю, что целесообразно будет наладить на регулярной основе и авиационное сообщение между Курильскими островами с Японией, — выдвинул идею глава региона.

Кроме того, Кожемяко отметил, что правительство региона готово сформировать необходимые меры поддержки предпринимателей, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования и решая для них вопросы технического присоединения к инженерной инфраструктуре.

Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава в ответ на это заявил, что успешным проект можно будет назвать в том случае, если производимая в будущем на Курилах продукция начнет поставляться за пределы этой территории, в другие регионы и государства.