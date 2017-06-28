«Рособоронэкспорт»: Россия в 2016 году поставила вооружение в 50 стран

В Избранное

Москва, 28 июня. Более чем 50 стран мира в прошлом году получили российское вооружение и военную технику. Общая сумма всех контрактов составила 13 млрд долларов. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Сохранение и увеличение объема экспорта высокотехнологичной продукции, к которой относится продукция военного и двойного назначения, не только оказывает положительный экономический эффект внутри страны, но и способствует укреплению влияния России в различных регионах мира», — сказал он.

По словам Михеева, ежедневно компания подписывает с зарубежными партнерами не менее двух документов на поставку вооружения. Результатом такой активной работы стал весомый портфель заказов, который сегодня составляет около 45 млрд долларов.