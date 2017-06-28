Законодательные органы государств Евразии создают киберсекретариат

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Сеул, 28 июня. Участники второго совещания совета спикеров законодательных органов государств Евразии договорились о создании «киберсекретариата».

Как пишут «Известия», с подобной инициативой выступили представители парламента Республики Корея. Идею, в числе прочих, поддержал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«Идея такова, чтобы был постоянный обмен мнениями через Интернет по тематике будущего совещания, возможно, круглых столов, семинаров, секций, которые могут появиться, начиная с будущего совещания», — рассказал изданию глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.

Добавим, что итоговое заявление по итогам совещания было подписано от лица лидеров парламентов 24 государств Евразии.