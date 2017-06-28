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Вирус Petya атаковал мир с помощью программ, разработанных АНБ США
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    Вирус Petya атаковал мир с помощью программ, разработанных АНБ США

    8:50  28 Июня 2017
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    Вирус Petya атаковал мир с помощью программ, разработанных АНБ США

    Нью-Йорк, 28 июня. В ходе крупномасштабной кибератаки во вторник хакеры активно использовали программное обеспечение, разработанное ранее в Агентстве национальной безопасности США. IT-специалисты, опрошенные CNN, распознали среди технических средств, использованных для глобальной атаки на коммерческие компьютерные системы, программные средства АНБ, информацию о которых опубликовал сайт WikiLeaks.

    Среди использованных программ АНБ — программа EternalBlue, которая эффективно ищет уязвимости в операционной системе Windows. Ранее она же была использована в ходе атаки вируса WannaCry, поразившей компьютеры по всему миру.

    Вирус Petya атаковал мир с помощью программ, разработанных АНБ США

    Напомним, 27 июня вирус, получивший прозвище Petya, атаковал компьютерные системы множества компаний по всему миру, в первую очередь на Украине и в России. Вирус блокирует доступ к программному обеспечению компьютера, требуя выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

    Автор: Валентин Меликов
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