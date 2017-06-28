Модель Huracan от Lamborghini стала самым быстрым такси в мире

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Лондон, 28 июня. Прокатиться на самом быстром такси в мире смогут британцы. У компании Handsome Taxi Cab, которая занимается перевозками, появился суперкар для особенных случаев.

Lamborghini Huracan к концу лета обещают включить в список предлагаемых клиентам машин. Пока автомобиль проходит процедуры, связанные с оформлением необходимой документации и страхованием.

Пока не ясно, сколько будет стоить поездка на двухместном суперкаре — владельцы фирмы еще не утвердили ценник.