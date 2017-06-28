Ученые объяснили влияние кофеина на массу тела

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Москва, 28 июня. Ученые из Поднебесной в ходе очередных исследований выяснили, каким образом кофеин влияет на похудение.

Как оказалось, кофеин подавляет аппетит, а также увеличивает расходы энергии на обмен веществ. По крайней мере, к такому выводу пришли исследователи из КНР, ставя эксперименты на грызунах.

Однако, по мнению китайских ученых, подобная методика применима и к человеку. Правда есть одно «но»: для того, чтобы худеть подобным революционным способом, людям надо выпивать до 30 чашек кофе в день.

