Совфед рассмотрит закон о создании реестра коррупционеров

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Москва, 28 июня. Российские сенаторы на пленарном заседании в среду рассмотрят закон о создании в России реестра коррупционеров.

Как сообщает РИА Новости, в будущем в «черный список» будут вноситься данные о чиновниках, сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.

Кроме того, будет рассмотрен порядок исключения из реестра данных в том случае, если суд оправдает подозреваемых в коррупции и сочтет включение в «черный список» незаконным.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2018 года. Реестр будет размещен в Интернете в государственной информационной системе. Обязанность обновлять список будет возложена на работодателей.