Вирус-вымогатель Petya парализовал работу крупного порта в Мумбаи

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Мумбаи, 28 июня. Один из трех терминалов крупного контейнерного порта в индийском Мумбаи временно прекратил работу из-за кибератаки: порт подвергся атаке вируса-вымогателя Petya, который парализовал компьютерные системы порта.

«Стало известно, что работы в портового терминала встали из-за сбоя систем в результате кибератаки. Сотрудники портового терминала пытаются работать вручную», — сообщил высокопоставленный сотрудник портовой компании имени Джавахарлала Неру.

Как сообщает Times of India, производительность портового терминала в одном из крупнейших портов Азии в настоящий момент катастрофически снижена. Для того, чтобы избежать порчи груза, сотрудники портового терминала обеспечили для кораблей дополнительные пристани; скоропортящиеся товары разгружают и загружают в первую очередь.

Напомним, ранее стало известно, что заражение вирусом-вымогателем Petya началось с территории Украины. От вируса пострадал ряд банковских компаний в Европе.