В Избранное

Вашингтон, 28 июня. Власти США расследуют взлом компьютерной системы как минимум одной атомной электростанции. Об этом со ссылкой на источники сообщает ABC News.

Источники издания отмечает, хакеры смогли получить доступ лишь к данным второстепенной важности, которые касаются деловых вопросов. Важные операционные данные системы АЭС остались в безопасности. О низком уровне опасности кибератаки также говорит то, что Комиссия по атомной энергии США и МАГАТЭ не обратили внимания на инцидент, сообщает издание.

Ранее стало известно о масштабной кибератаке вируса-вымогателя Petya, который поразил компьютеры государственных учреждений и частных компаний в ряде стран. Среди жертв вредоносной программы оказалась Чернобыльская АЭС на Украине.