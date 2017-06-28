Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Совфед рассмотрит закон о создании реестра коррупционеров
Весь мир
Хакеры взломали компьютерные системы АЭС в США — СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хакеры взломали компьютерные системы АЭС в США — СМИ

    8:16  28 Июня 2017
    34

    Хакеры взломали компьютерные системы АЭС в США — СМИ

    Вашингтон, 28 июня. Власти США расследуют взлом компьютерной системы как минимум одной атомной электростанции. Об этом со ссылкой на источники сообщает ABC News.

    Источники издания отмечает, хакеры смогли получить доступ лишь к данным второстепенной важности, которые касаются деловых вопросов. Важные операционные данные системы АЭС остались в безопасности. О низком уровне опасности кибератаки также говорит то, что Комиссия по атомной энергии США и МАГАТЭ не обратили внимания на инцидент, сообщает издание.

    Хакеры взломали компьютерные системы АЭС в США — СМИ

    Ранее стало известно о масштабной кибератаке вируса-вымогателя Petya, который поразил компьютеры государственных учреждений и частных компаний в ряде стран. Среди жертв вредоносной программы оказалась Чернобыльская АЭС на Украине.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Заявление США об угрозе химатак в Сирии подготовили «на скорую руку»

        7:07 28 Июня 2017 224
        Читать
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 28 июня 6.00: «Нусра» свернула операцию в Кунейтре, Асад посетил аэродром «Хмеймим»
        3:54
        Сегодня

        Пятая часть россиян состоит в родстве с английской королевой — ученые
        0:56
        Сегодня

        Дуров опроверг слухи о том, что блокировку Telegram можно будет обойти в «два клика»
        23:06
        Вчера

        Правительство Украины заявило, что ситуация с вирусом Petya взята под контроль
        22:17
        Вчера

        Тиллерсон рассказал Лаврову о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 6489

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1985

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1848

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1787

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4166
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Голословные обвинения: в Госдепе не спешат делиться доказательствами подготовки химатаки Дамаском

        Голословные обвинения: в Госдепе не спешат делиться доказательствами подготовки химатаки Дамаском

        6:53   28 Июня 2017
        150
        Бронетехнику стянули к президентскому дворцу в столице Венесуэлы

        Бронетехнику стянули к президентскому дворцу в столице Венесуэлы

        5:30   28 Июня 2017
        152
        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        20:38   27 Июня 2017
        700
        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        18:33   27 Июня 2017
        374