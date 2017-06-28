Чиновника в Кузбассе отстранили от должности из-за драки с соседями по даче

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Кемерово, 28 июня. Начальник кемеровского областного департамента промышленности Сергей Карпунькин отстранен от должности на время проведения проверки по факту обвинения в нанесении побоев.

Его соседи по даче записали видео, в котором рассказали, что чиновник якобы угрожал им и избивал. На основании этой записи была инициирована служебная проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Свое разбирательство ведет и региональное управление МВД. По данным полиции, конфликт между соседями по дачному товариществу «Рябинка» возник на бытовой почве. Ссора началась со словесной перепалки, а затем переросла в драку.

На время, пока выясняются все обстоятельства произошедшего, чиновник отстранен от занимаемой должности.