Обострение кризиса: в Венесуэле полицейские атаковали задание суда

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Террористической атакой назвал нападение на Верховный суд страны президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он сообщил, что с лица, ранее захватившие вертолет стражей порядка, сбросили на здание суда гранаты, развернули плакат с призывом к неповиновению властям и скрылись. Предположительно, угонщиком вертолета стал пилот бывшего главы МВД, который подозревается в связях с ЦРУ.

Правда, сам экс-глава МВД Венесуэлы Мигель Родригес Торрес опровергает информацию о том, что его бывший пилот захватил вертолет.

«К сожалению, должен снова опровергнуть господина президента. Я всегда летал на вертолетах боливарианской службы разведки SEBIN, и моим пилотом был комиссар Педро Перес», — сказал он.

Винтокрылую машину позже обнаружили у резиденции президента. В Каракасе введены особые меры безопасности.

В соцсетях появилось видео с атакой вертолета на здание Верховного суда. На нем группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером полиции Оскаром Пересом требует немедленной отставки президента Николаса Мадуро и досрочных выборов.

VIDEO | Máxima tensión en Venezuela: el momento en el que un helicóptero ataca con granadas contra la Corte Suprema https://t.co/r5INrUxNQg pic.twitter.com/DeXP85b0pg — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 28, 2017

Оскар Перес, как передают местные СМИ, офицер корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы, прошедший спецподготовку и имеющий навыки пилота вертолета, боевого пловца и парашютиста.

Ранее он записал видеообращение к народу Венесуэлы с призывом начать восстание. Перес обратился к гражданам от лица коалиции военных, полицейских и оппозиционеров и призвал начать восстание.

О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

Портал Nacional со ссылкой на очевидцев, сообщает, что на улицу из президентского дворца Мирафлорес выехали бронетранспортеры. Они развернулись по периметру вокруг резиденции Николаса Мадуро.

Кварталы города также оцеплены военной бронетехникой. В настоящий момент власти страны пытаются сдержать конфликтную ситуацию, чтобы она не переросла в акции протеста и потасовки.

В настоящее время на поимку устроивших атаку на здание Верховного суда Венесуэлы направлены спецподразделения.



Тем временем, лидер оппозиции Венесуэлы, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес сообщил в своем микроблоге в Twitter, что депутаты оппозиционной Национальной ассамблеи заблокированы внутри здания «вооруженными группировками».

По сообщениям СМИ, снаружи здания сработали несколько самодельных взрывных устройств.

Несмотря на попытки властей страны сдержать ситуацию, массовые протестные демонстрации в Венесуэле продолжаются. Они вспыхнули в апреле и с тех пор не утихают, перерастая в массовые беспорядки. В них уже погибли около сотни граждан. И около тысячи человек получили ранения.

Представитель оппозиционного «Блока демократического единства» (БДЕ) Мариальберт Барриос заявил, что с момента начала демонстраций в стране были задержаны 585 человек.

Акции протеста в Венесуэле начались после ограничения власти Национальной ассамблеи Верховным судом республики. Позже это решение было аннулировано, но с тех пор протестующие требуют отставки членов Верховного суда, президента страны и проведения досрочных выборов.

По заявлению официальных властей страны, все эти действия, в том числе и вертолетная атака на здание Верховного суда, не должны никак повлиять на проведение учредительного собрания и выборов, которые должны состояться 30 июля.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро находится у власти четыре года с момента смерти Уго Чавеса. С помощью Верховного суда он решил получить дополнительные полномочия, так как парламент в ближайшее время намеревался принять конституционные поправки. Одна из них предполагала, что срок президентского мандата будет сокращен — с шести до четырех лет.

Протестующие утверждают, что их демонстрации носят мирный характер, а беспорядки и столкновения устраивают провокаторы со стороны проправительственных группировок и сил правопорядка. Лидеры оппозиции надеются, что акция протеста заставит избирательные органы запустить петицию, необходимую для проведения скорейшего референдума, направленного на отставку Мадуро.