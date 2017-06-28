Министр рассказал подробности атаки на здания ВС и МВД Венесуэлы

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Каракас, 28 июня. Здания МВД и верховного суда Венесуэлы подверглись обстрелу из автоматического оружия с вертолета, во время атаки применялись гранаты. Об этом в эфире национального телевидения рассказал министр связи и информации страны Эрнесто Вильегас.

«Атаки были осуществлены из вертолета Airbus Bölkow-105, по МВД было сделано порядка 15 выстрелов, когда на террасе проходил прием по случаю национального дня журналиста, там находилось около 80 человек», — сообщил Вильегас.

После этого вертолет атаковал здание верховного суда, в котором проходило заседание конституционной палаты. В работавших в офисах людей произвели выстрелы. В нападении также применялись «привезенные из Колумбии и сделанные в Израиле» гранаты.

Министр отметил, что вертолет с военной базы имени Франсиско де Миранды в Ла-Карлоте похитила группа сотрудников спецслужб, которую возглавил офицер полиции Оскар Перес. По словам Вильегаса, Перес подозревается в связях с ЦРУ, посольством США в Каракасе и бывшим министром внутренних дел Венесуэлы Мигелем Родригосом Торресом.

В стране продолжаются поиски Оскара Переса и других участников захвата вертолета.