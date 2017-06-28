Донбасс: ВСУ во вторник 7 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 28 июня. Киевские силовики в течение вторника 27 июня обстреляли территорию Луганской народной республики семь раз.

Как уточнили в народной милиции ЛНР, ВСУ вели огонь по позициям НМ в окрестностях населенных пунктов Калиновка, Пришиб, Первомайск, Сокольники и Калиново. Во время обстрелов никто не пострадал.

Как сообщается, киевские силовики вели огонь по территории ЛНР из стрелкового оружия и вооружения БМП, минометов 82 и 100 мм, автоматических и противотанковых станковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.