В ожидании Путина: Екатеринбург готовят к визиту главы государства

В Избранное

Екатеринбург, 28 июня. Владимир Путин во время визита в Екатеринбург может посетить не только международную выставку «Иннопром-2017», которая пройдет 10–12 июля, но и центр города.

Как сообщает Ura.ru, местные власти готовятся к разного рода сюрпризам, учитывая требовательность и мобильность президента России, поэтому в настоящее время идет подготовка и центра Екатеринбурга.

По понятным причинам, информация о том, куда, кроме выставки, может отправиться российский лидер, отсутствует. Однако в столице Урала работают сразу несколько групп, которые отрабатывают всевозможные варианты перемещения первого лица.

Так на днях лично врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал некоторые объекты Екатеринбурга, а также проверил, как идет подготовка к выставке «Иннопром-2017».