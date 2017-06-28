Мэттис о действиях Ирана в Сирии: Они играют не по правилам

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Вашингтон, 28 июня. Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис назвал действия Ирана в Сирии игрой не по правилам. При этом, подчеркнул министр, Москва не прекращает попытки переубедить Тегеран.

«Иранцы правила не соблюдают. Мы полагаем, что русские пытались их время от времени переубедить в их намерении делать кое-какие вещи», — цитирует Мэттиса пресс-служба американского ведомства.

Что касается возможного конфликта с иранским ополчением, которое активно поддерживает Дамаск, то США таких планов не имеют. Если, добавил Мэттис, «ополченцы не нападут на нас».