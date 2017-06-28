Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией

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Нью-Йорк, 28 июня. Американские автомобильные СМИ составили рейтинг автомобилей, обладающих наилучшей шумоизоляцией и способных обеспечить владельцу практически «библиотечную» тишину во время поездки.

Первые места заняли премиальный седан Lincoln Continental, снабженный особой технологической новинкой — встроенной активной системой шумоподавления, которая гасит агрессивные звуки с помощью встречной звуковой волны. Второе место занял более «скромный» Audi A8, отсекающий владельца от внешних звуков благодаря использованным в отделке материалам.

Кроме них, в топ-5 автомобилей ожидаемо попали электрокар Tesla Model 3, электродвигатель которого является практически бесшумным и премиальный Mercedes-Benz S-класса, известный высоким качеством своих технологий. На верхние строчки в рейтинге автомобилей с лучшей шумоизоляцией попал также минивэн Chrysler Pacifica.