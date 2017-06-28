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США и Израиль создают группу для совместной борьбы с киберугрозами
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    США и Израиль создают группу для совместной борьбы с киберугрозами

    7:37  28 Июня 2017
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    США и Израиль создают группу для совместной борьбы с киберугрозами

    Вашингтон, 28 июня. США и Израиль создают группу, которая займется разработкой новых методов выявления киберугроз и поиска способа привлечения к ответственности хакеров, сообщает Defense News.

    По данным издания, создание группы было одобрено на высшем уровне на встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.  О создании группы на проходящей в Израиле международной конференции Cyber Week также высказался помощник главы Белого дома по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Томас Боссерт.

    «Мы считаем, что та оперативность, с которой Израиль разрабатывает новые решения, приведет к созданию киберзащиты, которую мы сможет увезти в США», — заявил он.

    Советник президента США по кибербезопасности Роб Джойс, выступая на конференции, заявил, что американское правительство разрабатывает модель, которая «заставит другие государства платить по счетам».

    США и Израиль создают группу для совместной борьбы с киберугрозами

    Биньямин Нетаньяху в свою очередь отметил, что к сотрудничеству в сфере кибербезопасности необходимо привлекать другие страны и заявил, что вопрос будет поднят на его встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Автор: Виталий Малясев
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