США и Израиль создают группу для совместной борьбы с киберугрозами

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Вашингтон, 28 июня. США и Израиль создают группу, которая займется разработкой новых методов выявления киберугроз и поиска способа привлечения к ответственности хакеров, сообщает Defense News.

По данным издания, создание группы было одобрено на высшем уровне на встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. О создании группы на проходящей в Израиле международной конференции Cyber Week также высказался помощник главы Белого дома по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Томас Боссерт.

«Мы считаем, что та оперативность, с которой Израиль разрабатывает новые решения, приведет к созданию киберзащиты, которую мы сможет увезти в США», — заявил он.

Советник президента США по кибербезопасности Роб Джойс, выступая на конференции, заявил, что американское правительство разрабатывает модель, которая «заставит другие государства платить по счетам».

Биньямин Нетаньяху в свою очередь отметил, что к сотрудничеству в сфере кибербезопасности необходимо привлекать другие страны и заявил, что вопрос будет поднят на его встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.