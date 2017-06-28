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Стало известно, какие вузы России попали в Шанхайский рейтинг университетов
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    Стало известно, какие вузы России попали в Шанхайский рейтинг университетов

    7:31  28 Июня 2017
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    Стало известно, какие вузы России попали в Шанхайский рейтинг университетов

    Москва, 28 июня. В Шанхайский предметный рейтинг университетов вошли сразу 12 вузов из России.

    Как сообщает «Газета.ru», такой показатель был зафиксирован впервые. Лучшим среди российских высших учебных заведений стал Московский государственный университет имени Ломоносова.

    Уточняется, что при этом восемь вузов Российской Федерации являются участниками проекта по повышению конкурентоспособности российских высших учебных заведений «5-100».

    Кроме МГУ, в Шанхайский рейтинг университетов попали Санкт-Петербургский, Томский и Новосибирский госуниверситеты, политехи из Томска и северной столицы, ВШЭ, МФТИ, МИФИ и МИСиС, а также авиационный технический университет Уфы и национальный исследовательский университет Белгорода.

    Как уточняют «Известия», Московский государственный университет лидирует среди всех вузов РФ по количеству предметов, а также по местам — самым высоким результатом МГУ стало 43 место по физике.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #мгу #вуз
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