Ликвидацию лесных пожаров в России будут оплачивать региональные бюджеты

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Москва, 28 июня. Финансовую ответственность за ликвидацию ЧС, связанных с лесными пожарами, а также их последствий предлагается частично возложить на бюджеты регионального уровня. Минприроды уже подготовило соответствующий законопроект.

В министерстве считают, что такая мера повысит мотивацию местных властей и стимулирует их на активные действия по сохранению лесов и профилактической работе. Об этом пишет сегодня газета «Известия».

При этом подчеркивается, что регионы не лишатся поддержки из центра. Сегодня федеральный бюджет выделяет субвенции, которые идут как раз на тушение пожаров и профилактическую работу по их предотвращению. Эти деньги регионы будут получить и дальше.

А вот те, что выделяли дополнительно в качестве оплаты расходов на ликвидацию ЧС, предлагается отменить. И возложить это финансовое бремя на региональные бюджеты.