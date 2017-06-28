Штрафы за продажу опасных продуктов в России поднимут в 10 раз

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Москва, 28 июня. Россельхознадзор предложил ужесточить ответственность за ввоз и продажу на территории России овощей и фруктов без документов, сообщают «Известия».

Ведомство предложило в 10 раз увеличить штраф за ввоз на территорию России и продажу опасных овощей и фруктов, а также ужесточить ответственность за сопряженные с этими деяниями нарушения. Инициатива коснется санкций за нарушения правил борьбы с карантинными вредителями, правил перевозки, хранения и реализации подкарантинной продукции, порядка ее ввоза и вывоза.

Инициативу Россельхознадзор объяснил тем, что действующие санкции не эффективны и не приводят к сокращению нарушений. Ведомство предлагает увеличить штраф для физических лиц до 5 тыс. рублей, для должностных лиц до 10 тыс. рублей и для юридических лиц до 100 тыс. рублей.

В настоящее время инициатива представлена на рассмотрение в Минсельхоз России. В случае ее одобрения станет возможна разработка и внесение в правительство соответствующего законопроекта.