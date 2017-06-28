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Мадуро направил спецподразделения на поимку участников атаки на здание ВС
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    Мадуро направил спецподразделения на поимку участников атаки на здание ВС

    7:08  28 Июня 2017
    133

    Мадуро направил спецподразделения на поимку участников атаки на здание ВС

    Каракас, 28 июня. Поисками участников атаки на здание верховного суда в Каракасе и теми, кто за этим стоит, занимаются бойцы спецподразделений, направленных по приказу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как сообщают местные СМИ, специальные силы уже развернуты, чтобы поймать всех, кто замешан в нападении. В том числе и пилота вертолета, чья личность установлена. Это офицер полиции Оскар Перес.

    Мадуро направил спецподразделения на поимку участников атаки на здание ВС

    Он с группой сотрудников спецслужб взлетел на угнанном вертолете с развевающимся плакатом, призывающим к неповиновению.

    Долетев до здания верховного суда, на него было сброшено несколько гранат. После этого Перес посадил машину на крышу одного из зданий и атакующие скрылись.  

    Автор: Кира Мирова
    #мадуро #перес
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