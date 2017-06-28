Названа причина смерти шведского актера Микаэля Нюквиста

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Стокгольм, 28 июня. Причиной смерти шведского актера Микаэля Нюквиста стал рак легких. Актер, как сообщают СМИ, скончался во вторник в кругу своей семьи — у актера остались жена и двое детей.

«Энтузиазм и страсть Микаэля были заразительны для всех, кто знал и любил его. Его очарование и харизма были великолепны, а его любовь к искусству с удовольствием отмечали все, кто имел удовольствие с ним работать», — гласит опубликованный его семьей некролог.

Среди наиболее известных фильмов, в которых снимался Микаэль Нюквист — американская киноадаптация трилогии «Миллениум», которая начинается с фильма «Девушка с татуировкой дракона». Среди других картин с его участием — «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» и «Европа».