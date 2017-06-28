Заявление США об угрозе химатак в Сирии подготовили «на скорую руку»

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Вашингтон, 28 июня. Заявление Белого дома о якобы потенциальной подготовке официального Дамаска к применению химического оружия написали «на скорую руку».

По данным издания Politico, текст документа писался в спешке несколькими членами администрации Трампа между встречами находившегося с визитом в США премьером Индии Нарендрой Моди.

Также уточняется, что никакого отдельного совещания по поводу этого решения проведено не было. В итоге обсуждение свелось к кратким переговорам глав Пентагона и Госдепа, а также помощнику Трампа и еще двух представителей администрации

Как напоминает «Газета.ru», в понедельник 26 июня Белый дом выступил с заявлением, что Соединенные Штаты усматривают признаки якобы подготовки Дамаска к применению химического оружия.