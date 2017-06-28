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Количество невыездных должников в России выросло до 2,3 млн
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    Количество невыездных должников в России выросло до 2,3 млн

    6:57  28 Июня 2017
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    Количество невыездных должников в России выросло до 2,3 млн

    Москва, 28 июня. Из-за задолженности свыше 10 тысяч рублей за границу не смогут выехать 2,3 млн россиян. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сообщают «Известия».

    По данным издания, в последние годы количество невыездных должников последовательно увеличивается. В 2015 году ограничение на выезд касалось 782 тыс. граждан. В 2016 году «невыездных» стало 2 млн человек. В мае 2017 года ограничение действовало в отношении 2,3 млн человек, а к концу года количество невыездных может увеличиться до 2,6 млн.

    Приставы отмечают, что запрет на выезд из России стал одним из наиболее действенных способов мотивации должников рассчитаться с долгами.

    «Благодаря применению ограничения на выезд к должникам, за четыре месяца 2017 года было взыскано 9,3 млрд рублей, что на 19,2 % превышает сумму, взысканную за 4 месяца 2016 года (7,8 млрд рублей). За четыре месяца 2015 года было взыскано более 5,1 млрд рублей», — цитирует  пресс-службу ФСПП издание.

    Количество невыездных должников в России выросло до 2,3 млн

    Напомним, ограничивающий выезд за границу имеющим непогашенную задолженность гражданам закон действует с 2005 года. Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода, но может неоднократно продлеваться. Процедура снятия ограничения занимает 10 дней.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия
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