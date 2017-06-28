Экс-агент ЦРУ рассказал о «грязном секрете» американских СМИ

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Вашингтон, 28 июня. Бывший агент ЦРУ Джон Кириаку рассказал о сомнительных методах работы журналистов и «грязном секрете» американских СМИ.

Как пишет RT, в первую очередь речь идет о главе организации Project Veritas Джеймсе О’Кифе, который имеет привычку записывать разговоры на интересные темы на скрытую камеру, а затем выкладывает их в сеть.

В частности, таким образом общественности стало известно об откровенностях продюсера CNN Джона Бонифилда, который рассказал, что телекомпания не обладает доказательствами якобы имеющихся связей между Дональдом Трампом и Кремлем.

Продолжая тему, Джон Кириаку назвал на примере CNN «грязным методом» американских СМИ публикацию непроверенных данных в погоне за рейтингами и, соответственно, доходов с рекламы.