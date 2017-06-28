Минэкономразвития признало неэффективными траты на ЖКХ в 56 регионах России

В Избранное

Москва, 28 июня. В 56 регионах России неэффективно расходуются ресурсы для развития ЖКХ. Об этом со ссылкой Минэкономразвития сообщают «Известия».

Ведомство изучило результаты сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов РФ и пришло к выводу, что 26 регионов умеют высокую ресурсную обеспеченность, но содержат коммунальное хозяйство на неудовлетворительном уровне. В 33 регионах коммунальный комплекс находится в удовлетворительном состоянии, но этот результат достигается не за счет эффективного расходования ресурсов, и с помощью постоянного вливания средств.

Хуже всех ситуация с эффективным расходованием средств на ЖКХ складывается в Республике Коми и Архангельской области. Наиболее эффективно ресурсами распоряжаются Чувашия, Тульская и Белгородская области, и Севастополь.

Нехватка денег признана причиной неудовлетворительного состояния коммунального хозяйства лишь в семи регионах.

Ведомство предлагает воздержаться от дальнейшего роста тарифов и увеличения субсидий, вместо этого усилить контроль и отладить управление на местах.