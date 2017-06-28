ФИФА подозревает принца Уильяма и экс-премьера Кэмерона в коррупционном скандале

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Лондон, 26 июня. Принц Уильям и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон оказались замешаны в коррупционном скандале в Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на британские СМИ, член королевской семьи и экс-глава правительства Соединенного Королевства были участниками встречи, в ходе которого обсуждался обмен голосами между Южной Кореей и Англией.

По версии функционеров ФИФА, стороны вели речь о том, что Сеул проголосует за заявку Лондона на проведение мундиаля в 2018 году, в ответ Великобритания поддержит Республику Корея в желании провести чемпионат мира по футболу в 2022 году.

Согласно докладу Международной федерации футбола, такой обмен голосов был бы нарушением «правил о запрете тайного сговора». Напомним, что в итоге право провести турниры получили Россия и Катар.