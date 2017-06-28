Голословные обвинения: в Госдепе не спешат делиться доказательствами подготовки химатаки Дамаском

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В Государственном департаменте США не собираются обнародовать доказательства того, что режим сирийского президента Башара Асада ведет подготовку к применению химического оружия. Кроме того, США также не собираются верить в заявления сирийских властей об отсутствии такой подготовки. Об этом сообщила на брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.



Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о том, что США выявили потенциальные приготовления к очередной атаке с применением химического оружия режимом Башара Асада. Он также уверен, что предполагаемая атака может привести к массовым жертвам среди гражданского населения, «включая невинных детей». При этом официальный представитель американской администрации не привел никаких доказательств готовящейся атаки, уклончиво заметив лишь, что активность, зафиксированная Штатами, «напоминает приготовления, которые режим осуществлял перед химатакой 4 апреля 2017 года».

Теперь же начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на вопрос о доказательствах о готовящейся атаке, заявила, что «это считается делом разведки».

«Как вы все знаете, время от времени всплывает множество вещей, о которых мы не можем распространяться в деталях. Однако данный вопрос, безусловно, привлек внимание правительства США на высшем уровне», — пояснила она.

Науэрт также добавила, что власти США, делая выводы о якобы готовящейся атаке, исходят из своего опыта.

«Мы знаем из прошлого опыта, что сирийский режим применял химическое оружие против собственного народа, поэтому данный вопрос останется для нас в будущем причиной очень серьезной обеспокоенности», — сказала она.

При этом Вашингтон вновь начал угрожать правительству Сирии применением силы.

Кроме того, официальный представитель Госдепа США обвинила Россию в ухудшении обстановки в Сирии за счет военной операции.

«Пришла Россия, помогла укрепить сирийские силы, и мы с тех пор видим смерть и разрушение, поэтому, когда мы говорим, что Россия была бы привлечена к ответственности, мы считаем, что она играет роль в происходящем. Она пользуется большим влиянием на режим Асада», — сказала она.

Видимо, представительница американского внешнеполитического ведомства подзабыла, что в отличает от США, которые находятся на территории САР незаконно, Россия начала военную операцию в Сирии против террористических организаций «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена на территории РФ — Прим. ФАН) по просьбе сирийского президента Башара Асада.

Науэрт не смогла ответить на вопрос о том, планирует ли Вашингтон какие-либо новые контакты с Москвой относительно утверждений о возможности применения властями Сирии химического оружия.

«У меня нет данных о дополнительных звонках, никакой информации, которую можно огласить. Мы как правительство по-прежнему чрезвычайно обеспокоены этим вопросом. Но мне попросту неизвестно о каких-либо последующих разговорах, которые уже намечены», — заявила она.

При этом она не стала делиться подробностями переговоров, которые провели по телефону глава МИД РФ Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон.

«Как вы знаете, они беседуют регулярно. Они начали свой диалог в Москве, затем продолжили его здесь, проводили телефонные разговоры, подобные состоявшемуся в понедельник вечером. Госсекретарь Тиллерсон не распространяет полный подробный отчет об этой беседе», — отметила Науэрт.

Представительница Госдепа США подчеркнула, что глава ведомства Рекс Тиллерсон предпочитает в основном работать без привлечения внимания широкой общественности, не прибегая к методам «мегафонной дипломатии», полагая, что это «более эффективно».

Ранее интернет-портал Daily Beast сообщил о том, что Рекс Тиллерсон уведомил Сергея Лаврова об обнародованном заявлении Белого дома, в котором содержались данные о предположительно готовящейся властями Сирии атаке с применением боевых отравляющих веществ. Однако Науэрт не смогла подтвердит достоверность этой информации.

«Я не знаю, были ли данные о существовании этого заявления переданы министру иностранных дел. Мне просто неизвестно, сказали ли мы ему что-либо по телефону конкретно об этом», — сказала она.

* Организация запрещена на территории РФ.