Сирия: ВКС РФ доставили продукты и лекарства в провинцию Латакия

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Дамаск (Сирия), 28 июня. ВСК РФ доставили продуктовые пакеты и медикаменты в населенный пункт Кассабиля, что в провинции Латакия.

«В Кассабиле, где проживают около 3 тысяч человек, мы доставили более 350 продуктовых пакетов», — цитирует РИА Новости офицера Центра примирения враждующих сторон в Сирии Александра Воронцова.

По словам российского военного, гуманитарная помощь очень к месту в эти дни – во время празднования Ураза-байрам — окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Кроме того, ВКС РФ доставили в госпиталь «Тишрин» несколько десятков коробок с дефицитными лекарствами. При этом, как уточнил Воронцов, в медучреждении не хватает даже простых медикаментов и лекарств.