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Сирия, 28 июня. Турецкая артиллерия начала массированный обстрел курдских войск по всей границе на севере Алеппо, боевики «Исламского государства»* взяли в плен солдата САА под Пальмирой. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: солдат САА попал в плен к боевикам под Пальмирой, правительственная армия приняла решение пойти на Дейр эз-Зор с юга и отказалась от планов продвижения к Сухне.

«Исламское государство»: в Ракке курды захватили склад с боеприпасами террористов, один из боевиков был схвачен во время боев.

Провинция Дамаск

Армия правительства Сирии нанесла несколько артиллерийских и ракетных ударов по позициям боевиков в районах Бейт Джинн и Аль-Заят на западе Дамаска, а также в населенных пунктах Айн Терма и Хараста в Восточной Гуте Дамаска.

Провинция Тартус

Три американских самолета-разведчика провели скоординированные разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и военно-морской базы России в Тартусе, сообщает Almasdarnews.

Провинция Алеппо

Турецкая артиллерия начала массированный обстрел курдских войск по всей границе на севере Алеппо.

YPG ответили турецким войскам на границе минометным огнем, не причинив урона. Турецкая сторона ответила, убив по меньшей мере восемь курдов.

Турецкая армия схватила четырех членов PKK из Кобани. По сообщениям турецким СМИ, они собирались взорвать бомбу, сообщается в Twitter.

В районе городов Мараназ и Азаз идут ожесточенные бои между боевиками и SDF****.

По курдскому телевидению прошло заявление, что SDF прервут операцию в Ракке, если Турция атакует Африн. По словам некоторых бойцов SDF, командование не остановит сражение за Ракку, даже если север Алеппо подвергнется атаке.

Десятки турецких танков прибыли на север Сирии. Курды в округе Африн готовятся принять бой, сообщает Almasdarnews.

Турецкая сторона связывает предстоящую операцию на севере Алеппо с широким распространением войск SDF на территории, недавно освобожденной от террористов «Исламского государства» в рамках операции «Щит Евфрата», что может угрожать национальной безопасности Турции.

Источники в Пентагоне заявили, что экипаж USS George H. W. Bush получил чрезвычайные приказы по поводу Африна.

Провинция Хомс

Захваченный террористами «Исламского государства» к востоку от Пальмиры солдат правительственной призвал военнослужащих САА присоединиться к «Исламскому государства». Вероятно, террористы заставили его это сделать в пропагандистских целях.

Провинция Дейр эз-Зор

Армия правительства Сирии приняла решение пойти на Дейр эз-Зор с юга и отказалась от планов продвижения к Сухне через Ресафу.

Провинция Даръа

Вертолеты ВВС САР нанесли несколько ударов по позициям боевиков в населенном пункте Тафас и Аль-Ашари в юго-западной части провинции, где также идут бои с террористами «Исламского государства».

Провинция Ракка

SDF ведут переговоры с «умеренной оппозицией», чтобы те вступили в бои с террористами «Исламского государства» в восточной части Сирии в рядах SDF, сообщается в Twitter.

Множество единиц военной техники доставили курдам США.

Идут бои между SDF и террористами «Исламского государства» в районе Аль-Синаа в Ракке.

SDF захватили склад боеприпасов террористов «Исламского государства» в Ракке.

SDF схватили террориста «Исламского государства», пытавшегося бежать из Ракки.

Насосная станция, расположенная к югу от Ракки, оказалась неработоспособной: канал высох в конце мая – начале июня.

Провинция Хама

Конвой армии правительства Сирии с танками Т-90 прибыл на восток провинции для борьбы с террористами «Исламского государства». «Пустынные соколы» начинают в этом регионе новое наступление.

По меньшей мере 17 бойцов «Фатимиюн» погибли в боях с террористами «Исламского государства» на фронте Шейх Хиляль за последний месяц.

Провинция Кунейтра

Пять группировок боевиков в Кунейтре объединились в штаб «Наср аль-Мубин» для борьбы с армией правительства Сирии.

Ирак

ВВС Ирака уничтожили штаб с несколькими террористами «Исламского государства» на фермах деревень Аль-Махиса и Шихи в северо-восточной части провинции Дияла.

Несколько террористов «Исламского государства» уничтожены в результате авиаударов в районе Аби Сайда в провинции Дияла.

Один человек погиб в результате взрыва бомбы в районе Саба аль-Бор к северу от Багдада.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)