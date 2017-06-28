Великобритания пригрозила хакерам ракетным ударом

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Лондон, 28 июня. Великобритания готова ответить на возможную кибератаку ракетным ударом с земли, моря и воздуха. Об этом во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.

Фэллон заявил, что хакеры атаковали учетные записи парламентских пользователей, чтобы получить доступ к электронной почте. И отметил, что у властей «нет доказательств того, кто именно стоял за этой атакой. Но предупредил, что Великобритания может ответить на кибератаки госучреждений «из любой среды: воздуха, земли, моря и киберпространства».

Ранее Газета.ru сообщила о том, что парламент Великобритании подтвердил факт кибератаки на его компьютерные системы. Парламентарии подчеркнули, что расследование инцидента ведется в сотрудничестве с национальным центром кибербезопасности.