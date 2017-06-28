Синоптики пугают россиян заморозками до -2 градусов

В Избранное

Москва, 28 июня. Гидрометцентр России сообщает о заморозках в ночные часы – столбики термометров могут опуститься до -2 градусов.

Как уточняет «Российская газета», подобные погодные катаклизмы ждут жителей отдельно взятого камчатского региона. В остальных частях большой страны погода в той или иной степени будет соответствовать концу июня – началу июля.

В Крыму воздух прогреется до +35 градусов, в Сочи — до +30. В центральной части России к концу рабочей недели станет жарко – до +29 градусов, однако в выходные придут дожди, и станет прохладнее.

Дождливо будет на Урале и западной Сибири. А вот в Забайкалье очень жарко — около +40. Чуть «прохладнее» — до +35 в Якутии и Амурской области.