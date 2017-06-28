Трамп оценил улыбку журналистки во время разговора с премьером Ирландии

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Вашингтон, 28 июня. Президент США Дональд Трамп оценил улыбку журналистки ирландской телерадиокомпании RTE Катрины Пэрри во время телефонного разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, сообщает RT.

В разговоре с ирландским коллегой Трамп отметил, что на него смотрят много представителей прессы из Ирландии и подозвал одну из журналистов — Катрину Пэрри.

«У нас здесь вся краса ирландских СМИ, — сообщил Дональд Трамп собеседнику. — У нее прекрасная улыбка, держу пари, что она хорошего мнения о тебе».

Видеозапись необычного момента журналистка разместила в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji — Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) June 27, 2017

В официальном заявлении администрация Дональда Трампа сообщила, что президент подчеркнул важность отношений США и Ирландии и пригласил Варадкара в Белый дом на празднование Дня Святого Патрика в марте 2018 года.