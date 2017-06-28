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Трамп оценил улыбку журналистки во время разговора с премьером Ирландии
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    Трамп оценил улыбку журналистки во время разговора с премьером Ирландии

    5:48  28 Июня 2017
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    Трамп оценил улыбку журналистки во время разговора с премьером Ирландии

    Вашингтон, 28 июня. Президент США Дональд Трамп оценил улыбку журналистки ирландской телерадиокомпании RTE Катрины Пэрри во время телефонного разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, сообщает RT.

    В разговоре с ирландским коллегой Трамп отметил, что на него смотрят много представителей прессы из Ирландии и подозвал одну из журналистов — Катрину Пэрри.

    «У нас здесь вся краса ирландских СМИ, — сообщил Дональд Трамп собеседнику. — У нее прекрасная улыбка, держу пари, что она хорошего мнения о тебе».

    Видеозапись необычного момента журналистка разместила в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

    В официальном заявлении администрация Дональда Трампа сообщила, что президент подчеркнул важность отношений США и Ирландии и пригласил Варадкара в Белый дом на празднование Дня  Святого Патрика в марте 2018 года.

    Автор: Виталий Малясев
    #дональд трамп #сша
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