Эксперты рассказали о методах, которые использовали хакеры в новой кибератаке

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Вашингтон, 28 июня. Специалисты компании Symantec выступили с заявлением, что в новой глобальной кибератаке использовался тот же инструмент спецслужб США, который был задействован в атаке с вирусом WannaCry.

Как сообщает РИА Новости, вирус-«вымогатель» вновь атаковал нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Для разблокировки зараженной техники нужно было перевести сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

«В новой атаке использовался тот же хакерский инструмент, созданный Агентством национальной безопасности, который использовался в атаках WannaCry», — заявили эксперты Symantec.

«Новая атака – «улучшенная» и более губительная версия WannaCry», — уточнили специалисты.