Глава Госдепа США нашел трудовые лагеря КНДР в России и Китае

В Избранное

В трудовых лагерях России и Китая принудительно работают до 80 тысяч граждан Северной Кореи. Об этом заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.

«От 50 до 80 тысяч граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае. Многие из них трудятся по 20 часов в сутки, а их зарплата идет властям КНДР. Таким образом, режим в Пхеньяне получает сотни миллионов долларов в год», — сообщил госсекретарь США, представляя в Вашингтоне ежегодный доклад Госдепа о борьбе с работорговлей в мире.

Тиллерсон также подчеркнул, что «ответственные государства не могут позволить ситуации развиваться подобным образом».

«Мы призываем все страны, где граждане КНДР заняты на принудительных работах, возвращать этих людей домой», — сказал он.

Российские лагеря

В документе, представленном американским внешнеполитическим ведомством, говорится о том, что правительство России якобы недавно продлило двусторонние договоренности с Северной Кореей, в рамках которых эта страна создает трудовые лагеря на российской территории.

«Власти КНДР продолжают отправлять рабочих в Россию согласно двусторонним соглашениям с РФ и правительствами других стран. Несмотря на достоверную информацию о том, что северокорейцы в России трудятся в рабских условиях, российское правительство не отчитывается ни о каких расследованиях, проведенных в связи со сложившейся ситуацией», — рассказал Тиллерсон.

Третья группа

В список стран, которые, по мнению Госдепа США, не выполняют минимальные требования по борьбе с работорговлей, попали Россия и Китай. Они оказались в третьей, самой последней группе из 23 стран, вместе с Белоруссией, Узбекистаном, КНДР, Туркменией, Сирией, Венесуэлой и Ираном. По мнению американского внешнеполитического ведомства, их власти «не выполняют минимальные стандарты в соответствии с (американским) законом о защите жертв работорговле и не предпринимают шагов в данном направлении». Всего в документе обозначены 187 стран.

С 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года в этих государствах оценивались действия правительств по борьбе с работорговлей.

Россия пятый год подряд попадает в этот список. Китай же оказался в нем в первый раз. Согласно правилам, пребывание в данной группе теоретически может повлечь за собой санкции со стороны США. Правда, на практике в связи с данным докладом Вашингтон никогда не применял их в отношении Москвы.

«Власти России не выполняют в полной мере минимальные стандарты по устранению работорговли и не предпринимает существенных шагов в данном направлении», — говорится в документе, представленном Тиллерсоном.

Не потянули стандарты

Несмотря на общую оценку о том, что борьба с работорговлей в России не дотягивает до американских стандартов, в сообщении указывается, что некоторые представители власти в нашей стране осуществляют определенные шаги по решению проблемы.

Как по официальной, так и по неофициальной статистике, в России находятся от 5 до 12 миллионов иностранных рабочих. 1,5 миллиона из них — нелегальные мигранты.

«Многие из работающих мигрантов испытывают условия труда, характерные для случаев торговли людьми, такие как удержание документов, удостоверяющих личность, неуплата за оказанные услуги, физическое насилие, отсутствие мер безопасности или крайне плохие условия жизни», — отмечается в документе.

Реакция Китая

Узнав о том, что США внесли Китай в список стран в которые плохо борются с проявлениями работорговли, официальный представитель МИД КНР Лу Кан призвал Вашингтон не делать безответственных заявлений.

«Это отнюдь не новый вопрос. Всем прекрасно знают, какова позиция правительства Китая относительно этого вопроса. Решимость правительства Китая относительно борьбы с торговлей людьми непоколебима, и наши успехи в этом очевидны для всех. Китайская сторона выступает решительно против того, чтобы США делали безответственные заявления относительно усилий других стран в этой сфере, основываясь на своем внутреннем законодательстве», — заявил он.

Представитель дипломатического ведомства Китая также подчеркнул, что власти страны всегда исходили из того, что торговля людьми – проблема, с которой сталкиваются все страны мира. Лу Кан заявил о готовности Китая совместно с другими странами на основе принципа взаимоуважения бороться с проблемой торговли людьми.