Фотографии жутких ДТП в Новосибирске появились в Сети

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Новосибирск, 28 июня. Сразу два страшных ДТП за день произошло в Новосибирской области. Фото аварий опубликованы в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Оба ДТП случились 26 июня. В понедельник вечером на 255-м км трассы К-17Р произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Equus и Volkswagen. От полученных травм скончался водитель одной корейской иномарки. Два пассажира Hyundai были госпитализированы. Также в ДТП пострадал водитель Volkswagen. По предварительным данным, авария произошла после того, как автомобиль Hyundai внезапно выехал на полосу встреченного движения.

Другая крупная авария произошла в Калининском районе Новосибирска. На улице Макаренко перевернулся автомобиль Toyota Chaser. От ударов о дорожное покрытие от корпуса автомобиля разлетелись обломки, повредившие автомобиль Lada Vesta. Пассажир иномарки скончался на месте, водитель получил незначительные травмы.