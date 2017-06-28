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Фотографии жутких ДТП в Новосибирске появились в Сети
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    Фотографии жутких ДТП в Новосибирске появились в Сети

    5:33  28 Июня 2017
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    Фотографии жутких ДТП в Новосибирске появились в Сети

    Новосибирск, 28 июня. Сразу два страшных ДТП за день произошло в Новосибирской области. Фото аварий опубликованы в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

    Оба ДТП случились 26 июня. В понедельник вечером на 255-м км трассы К-17Р произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Equus и Volkswagen. От полученных травм скончался водитель одной корейской иномарки. Два пассажира Hyundai были госпитализированы. Также в ДТП пострадал водитель Volkswagen. По предварительным данным, авария произошла после того, как автомобиль Hyundai  внезапно выехал на полосу встреченного движения.

    Фотографии жутких ДТП в Новосибирске появились в Сети

    Другая крупная авария произошла в Калининском районе Новосибирска. На улице Макаренко перевернулся автомобиль Toyota Chaser. От ударов о дорожное покрытие от корпуса автомобиля разлетелись обломки, повредившие автомобиль Lada Vesta. Пассажир иномарки скончался на месте, водитель получил незначительные травмы.

    Автор: Виталий Малясев
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